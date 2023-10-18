США вводят экспортные санкции на продукцию Nvidia, предназначенную для Китая. Это может привести к росту цен на видеокарты GeForce RTX 4090 на российском рынке.

Торговая комиссия США (FTC) объявила о введении новых экспортных санкций касательно продуктов компании Nvidia, предназначенных для продажи в Китае. Это решение привело к снижению стоимости акций Nvidia на 4,68%.

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Несмотря на санкции, руководство Nvidia остается оптимистичным в отношении своих финансовых перспектив, полагая, что потерянный китайский рынок может быть компенсирован другими странами.

Среди затронутых санкциями устройств находятся ускорители вычислений A100, A800, H100 и H800. Кроме того, под влиянием санкций оказались популярные игровые видеокарты GeForce RTX 4090, что может привести к повышению их цен на российском рынке.

Санкции коснулись ускорителей вычислений, содержащих более 50 млрд транзисторов на кристалле и использующих производительную память HBM, а также многих других устройств.

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Эти действия отражают стратегию США по ослаблению торговой и производственной мощи Китая, и эксперты ожидают дальнейшие ограничения в будущем.