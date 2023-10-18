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По результатам визита президента России Владимира Путина в Китай стало известно о решении России начать постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем.
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Это решение было принято с целью обеспечения контроля над ситуацией на Средиземном море. Воздушные силы будут использовать самолеты МиГ-31, оснащенные ракетными комплексами "Кинжал". Эти ракеты обладают дальностью полета свыше тысячи километров и скоростью девять махов, что делает их весьма эффективными для наблюдения на большие расстояния.
Владимир Путин подчеркнул, что решение о патрулировании не является угрозой другим государствам, а служит цели обеспечения безопасности и мониторинга ситуации в данном регионе.