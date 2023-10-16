Ведущий российский производитель удобрений «Уралхим» заменяет иностранные программные решения на российские из-за ухода Microsoft из России, усиливая тем самым стратегию импортозамещения.

В поисках надёжных и безопасных технологических решений «Уралхим», ведущий производитель удобрений в России, принял решение заменить иностранные программные продукты на отечественные. Главной причиной для такого шага стал уход Microsoft из России, что привело к необходимости поиска альтернативы.

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Компания отказалась от продукции Microsoft и Cisco и теперь полагается на «ВКС-облако» и решение TrueConf. Эти программы обеспечивают интеграцию всех структурных подразделений «Уралхима» и уменьшают зависимость от зарубежных поставщиков.

В качестве дополнительной меры безопасности коммуникаций была интеграция с DLP-системой для предотвращения утечек данных. Это позволяет компании эффективно контролировать и предотвращать распространение конфиденциальной информации.

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Опираясь на отечественные решения, «Уралхим» укрепляет позиции российских технологических компаний и поддерживает стратегию импортозамещения.