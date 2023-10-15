Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

"Уралхим", крупнейший российский производитель удобрений, принял решение о переходе с Microsoft и Cisco на российское программное обеспечение "ВКС-облако" от TrueConf. Этот шаг объединит все структурные подразделения компании на внутреннем решении, независимом от иностранных поставщиков. Более трех тысяч сотрудников "Уралхима" уже подключены к новой системе.

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Решение "Уралхима" о приобретении лицензий на использование "ВКС-облака" на базе TrueConf Enterprise было вдохновлено желанием компании минимизировать зависимость от внешних факторов и зарубежных вендоров. "ВКС-сеть" позволила объединить все подразделения "Уралхима." Стоимость замены существующих решений Microsoft и Cisco не была раскрыта.

Для усиления безопасности корпоративных коммуникаций система TrueConf Enterprise была интегрирована с DLP-системой предотвращения утечек данных. Это позволяет отслеживать и блокировать передачу конфиденциальной информации в групповых и личных чатах. Управление "ВКС-системой" осуществляется внутри компании, и данные хранятся и обрабатываются на выделенном оборудовании.

Сотрудникам "Уралхима" были предоставлены приложения TrueConf для различных операционных систем, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Эти инструменты включают встроенный мессенджер с синхронизацией между всеми устройствами, адресную книгу, онлайн-планировщик встреч, а также функции обмена файлами, демонстрации экрана и записи видеоконференций.

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TrueConf является одним из крупнейших поставщиков решений для видеоконференцсвязи и играет ключевую роль в цифровой трансформации многих организаций.