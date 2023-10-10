CycloTech рассказала о разработке eVTOL CruiseUp, оснащенном катушками для взлета
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Компания CycloTech, после 15 лет разработки и испытания прототипов, представила свой первый концептуальный летательный аппарат — CruiseUp. Этот уникальный личный двухместный eVTOL-автомобиль предназначен для коротких перелетов внутри города.
Самое удивительное отличие CruiseUp от аналогов заключается в использовании системы пропульсии CycloRotor. Вместо традиционных пропеллеров, этот летательный аппарат использует вращающиеся барабаны, создающие тягу.
Система барабанов позволяет направлять тягу в практически любом направлении на 360 градусов, обеспечивая высокую маневренность и быструю реакцию на изменения ветра.
CruiseUp разработан для личного использования и может взлетать и приземляться прямо на вашем собственном дворе.
Планируется, что этот инновационный летательный аппарат появится на рынке к 2035 году или даже позднее.
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