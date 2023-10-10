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Mirakl
Хакеры используют страницы 404 для кражи данных банковских карт в онлайн-магазинах
В сети появилась информация по воровству данных банковских карт, направленная на перехват страниц с 404 ошибкой на сайтах интернет-магазинов.

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Недавно в онлайн-среде была обнаружена новая кампания, направленная на воровство данных банковских карт путем перехвата страниц с ошибкой 404 на сайтах интернет-магазинов.

Злоумышленники фальсифицируют эти страницы, встраивая в них вредоносный код для кражи информации о кредитных картах клиентов.

Этот метод представляет собой один из трех обнаруженных исследователями из Akamai Security Intelligence Group способов. Другие методы включают в себя скрытие кода в атрибуте "onerror" HTML-тега изображения и использование двоичного кода изображения для имитации сниппета кода Meta Pixel.

Скиммер, или вредоносная программа для кражи данных, может маскироваться под сниппет кода Meta Pixel или скрываться в случайных встроенных скриптах на зараженной странице оформления заказа.

Как только пользователь вводит свои данные в поддельную форму, ошибка "таймаута сессии" появляется на экране. В то же время вся информация кодируется в формате base64 и отправляется злоумышленнику.

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Эта новая угроза подчеркивает важность бдительности онлайн-покупателей и необходимость обеспечения безопасности в сети при совершении покупок.

#новости
Источник: ferra.ru
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