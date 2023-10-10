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ВКонтакте запускает образовательный проект "Урок Цифры" для российских школьников
Социальная сеть ВКонтакте запускает образовательный проект "Урок Цифры", предназначенный для российских школьников с целью ознакомления с миром мессенджеров и основами IT-профессий.

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Социальная сеть ВКонтакте анонсировала запуск новой образовательной инициативы под названием "Урок Цифры". Главной целью проекта является знакомство российских школьников с технологиями мессенджеров и основами IT-профессий.

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Проект будет охватывать учеников с 1 по 11 классы и будет проводиться с 16 октября по 12 ноября. В его рамках учащиеся получат уникальную возможность погрузиться в мир цифровых коммуникаций. Они узнают, как работают цифровые сервисы для общения, и ознакомятся с функционалом учебного профиля "Сферум" в VK Мессенджере.

Школьники также смогут почувствовать себя в роли мобильных разработчиков, дизайнеров и менеджеров, а также ознакомятся с принципами модерации контента и создания чат-ботов.

Специально для старшеклассников, желающих углубить свои знания, ВКонтакте предложит специальное направление в профориентационном симуляторе под названием "Тест-драйв IT-профессий".

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Этот образовательный проект предоставляет возможность участия как в школе под руководством учителя, так и в режиме самостоятельного обучения дома. Новая инициатива подчеркивает важность понимания цифровых технологий среди молодого поколения и стимулирует интерес к IT-сфере среди школьников.

#новости
Источник: ferra.ru
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