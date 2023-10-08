Инженеры из Ижевска создали робота-дробителя "Драмлер" на основе робота-пылесоса, способного передвигаться даже вверх ногами и развивать скорость до 33 км/ч

В Ижевске группа инженеров под названием Izhevsk Dynamics превратила стандартного робота-пылесоса в уникального робота-дробителя.

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Как сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, новое творение, названное "Драмлер", оборудовано барабанной дробью с зубьями вместо обычных щеток. Эти зубья способны перемалывать различные материалы.

Особенностью робота является его способность работать даже после переворота, передвигаясь вверх ногами. Защиту "Драмлера" обеспечивают качающиеся отбойники, которые служат барьером от внешних угроз. Размеры дробителя составляют 1000 х 1000 х 300 миллиметров, вес — 105 килограммов, а его максимальная скорость достигает 33 километров в час.

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Министерство также отметило, что команда Izhevsk Dynamics входит в число полуфиналистов чемпионата "Битвы роботов".