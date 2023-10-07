Хабаровск усиливает космическую поисковую сеть с новой станцией КОСПАС-САРСАТ
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В Хабаровске завершено развертывание новейшей наземной станции международной космической системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ. За проект взялась компания "Спутниковая система "Гонец", состоящая в составе госкорпорации "Роскосмос".
В работе над установкой и тестированием станции участвовали также специалисты из "Российских космических систем", "Информационно-спутниковых систем им. М. Ф. Решетнева" и НИЦ космической гидрометеорологии "Планета".
Эта станция предназначена для приема информации с аварийных радиобуев, что усиливает возможности быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в рамках международной системы спасения. Проведенные тесты показали готовность станции к работе совместно со спутником "Луч-5А" системы ретрансляции "Луч", что значительно расширяет географию и эффективность действия системы КОСПАС-САРСАТ.
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