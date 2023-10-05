Биткоин наблюдает рекордные показатели активности и роста на фоне глобальной экономической неопределенности.

Биткоин, первая и наиболее популярная криптовалюта, демонстрирует внушительный рост в условиях экономической нестабильности. Эксперты и инсайдеры в сфере криптовалют начинают обращать внимание на эту тенденцию, считая, что это может быть индикатором долгосрочного позитивного тренда.

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Один из наиболее известных криптоинсайдеров, Mitchell HODL, отметил значительный всплеск активности в сети биткоина в последние месяцы. В сентябре было создано около 550 тыс. новых биткоин-адресов. На начало октября курс BTC превысил $28 тыс., достигнув точки в $27,600.

Такие показатели активности были зафиксированы ранее только во времена пиковых бычьих рынков, что, возможно, свидетельствует о новом повороте для криптовалюты.

Кроме того, «киты» и «акулы» – крупнейшие держатели биткоина, усиленно аккумулировали свои запасы. К октябрю 2023 года общее количество BTC, которое они хранят, достигло 13,03 млн.

Несмотря на текущую экономическую неопределенность и дискуссии в США относительно будущего биткоина и криптовалют в целом, кажется, что доверие к биткоину как безопасному активу растет.

Mitchell HODL в своем заявлении подчеркнул: "Это беспрецедентный всплеск активности для медвежьего рынка. Единственный раз до этого, когда активность была на столь высоком уровне, это был пик двух последних бычьих рынков".

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Эта новость приходит во времена глобальной экономической нестабильности, и многие инвесторы ищут альтернативные активы для инвестирования. Биткоин, кажется, стоит на переднем крае этой волны, предлагая возможность для диверсификации портфеля и потенциального роста в будущем.