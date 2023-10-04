Google Bard, чат-бот от Google, получил новую функцию "Память", которая позволяет ему запоминать предпочтения пользователей для персонализации ответов

Google усовершенствовала своего чат-бота Bard, предоставив пользователям новую функцию "Память". Эта функция позволяет Bard запоминать важные контекстные данные о предпочтениях пользователей, чтобы предоставлять более персонализированные и релевантные ответы.

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С помощью опции "Память" пользователи могут указать свои предпочтения и ограничения. Например, если пользователь является вегетарианцем, он может попросить Bard запомнить это, и теперь чат-бот будет предлагать рецепты, соответствующие вегетарианской диете.

Кроме того, пользователи могут настроить длину ответов, чтобы получать более краткие или более подробные объяснения на свои вопросы.

На странице "Память" также предоставлена возможность удалить устаревшие настройки, что делает процесс управления контекстом более гибким и интуитивно понятным.

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Эта функция дает пользователям больше контроля над взаимодействием с чат-ботом Bard и позволяет им настроить его в соответствии с их потребностями и предпочтениями. Таким образом, Google стремится сделать чат-бота более удобным и персонализированным для каждого пользователя.