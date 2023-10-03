В январе 2024 года компания "Смартком" намерена запустить контрактное производство базовых станций для телекоммуникаций в городе Зеленоград на производственных мощностях "АЛТ мастер". Об этом сообщается, ссылаясь на заявления заместителя директора "АЛТ мастер" Александра Беликова.

Базовые станции, которые будут производиться, соответствуют стандартам 4G-LTE/LTE-Advanced и 5G-NR и уже получили сертификат соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС. Этот комплекс, известный как NGC-W4251, состоит из модуля обработки основной полосы, модуля коммутации, системы передачи данных и управления базовой станции, а также удаленного радио модуля.

Производство базовых станций в России стало необходимостью из-за сложившейся геополитической обстановки, когда зарубежные поставщики прекратили поставки телекоммуникационного оборудования в Россию. Это привело к резкому сокращению инвестиций российских операторов связи в инфраструктуру и дефициту оборудования. В 2022 году количество установок новых базовых станций в России сократилось на 60% по сравнению с предыдущим годом.

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По планам, в начале 2024 года "АЛТ мастер" произведет первую опытную партию из 50 базовых станций. Пока не уточняется, о каком именно стандарте идет речь, но вероятно, это будут 4G-станции. Договор о намерении сборки оборудования уже подписан, и "Смартком" активно закупает необходимые комплектующие. Детали о дате появления на рынке коммерческих решений пока не раскрываются.