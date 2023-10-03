Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Компания "Смартком" нацелилась на производство базовых станций в России

Компания "Смартком" планирует организовать контрактное производство базовых станций для телекоммуникаций в Зеленограде на мощностях "АЛТ мастер"
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

В январе 2024 года компания "Смартком" намерена запустить контрактное производство базовых станций для телекоммуникаций в городе Зеленоград на производственных мощностях "АЛТ мастер". Об этом сообщается, ссылаясь на заявления заместителя директора "АЛТ мастер" Александра Беликова.

Базовые станции, которые будут производиться, соответствуют стандартам 4G-LTE/LTE-Advanced и 5G-NR и уже получили сертификат соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС. Этот комплекс, известный как NGC-W4251, состоит из модуля обработки основной полосы, модуля коммутации, системы передачи данных и управления базовой станции, а также удаленного радио модуля.

Производство базовых станций в России стало необходимостью из-за сложившейся геополитической обстановки, когда зарубежные поставщики прекратили поставки телекоммуникационного оборудования в Россию. Это привело к резкому сокращению инвестиций российских операторов связи в инфраструктуру и дефициту оборудования. В 2022 году количество установок новых базовых станций в России сократилось на 60% по сравнению с предыдущим годом.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По планам, в начале 2024 года "АЛТ мастер" произведет первую опытную партию из 50 базовых станций. Пока не уточняется, о каком именно стандарте идет речь, но вероятно, это будут 4G-станции. Договор о намерении сборки оборудования уже подписан, и "Смартком" активно закупает необходимые комплектующие. Детали о дате появления на рынке коммерческих решений пока не раскрываются.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
5
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
5
В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
15
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
10
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
4
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
16
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
1
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
+
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
8
Шесть самолетов в Сочи направили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА
+
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
+
Forbes: реактивный двигатель снизит уязвимость иранского дрона Shahed-136
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет с обновленной авионикой
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
17
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
9
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
50
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
3
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
37
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
16
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
14
10 робот-пылесосов с экосистемой Яндекса, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
1
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
22

Сейчас обсуждают

REALpredatoR
19:59
"Желательно было обойтись минимальными вложениями" Покупаю корпус за 4к...
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
swr5
19:58
Профессиональная DAW PreSonus Studio One теперь доступна на Linux (публичная бета-версия).
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
Oleg Tereshkin
19:57
мне 980 ти хватало в 4к ! причем настройки выс -ультра - средние ,сглаживание ессно откл ,тут суть в том во что играть ! для меня ааа просто нет ! все одинаково тупые и скучные ! арма ,дейз ,тундра , ...
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
daimos
19:53
Чо там в незалежной говорят, если рот не закроют? Сотрись уже педобот, тебе ли чего вякать о пескове при такой шмыгающей " Фигуре"! Смойся ботяра
В Кремле назвали «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание россиян к курсу доллара
swr5
19:46
Писали, что двигатель закрытого типа с металлическим теплоносителем.
NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
Alexander Korsar
19:46
Тяги, бархатные тяги, кефтеме.
Во Владивостоке с 1 октября отключили паркоматы из-за санкций Евросоюза
SeTi2019
19:40
Ты из дома выйди клоун кремлевский!... А из нашего окна площадь Красная видна. Щас ты мне расскажешь про ролссройсы и мазерати у каждой хрущевки. Давай фото выкладывай вида из окна своего с 15 летним ...
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
Profit
19:40
а бюджет ВосточноАзиатского сектора выше натовского в 100 раз и что ты высрал ?)))
Химическая промышленность Германии трещит по швам без российских ресурсов
Вассисуалий Лоханкин
19:35
А в Шешином сарае есть джакузи?)))
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
Dimank
19:33
Точка серого на 1000 Кельвинов сдвинута, но у автора всё равно экран хорошо настроен!
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем