ИТ-специалисты в Сан-Франциско выбирают крошечные кабинки для ночлега

Компания Brownstone предоставляет необычное жилье для ИТ-специалистов и других профессионалов в Сан-Франциско, позволяя им сэкономить на аренде жилья в этом дорогом городе. Молодые профессионалы, включая айтишников и разработчиков, селятся в небольших кабинках-капсулах, предоставляемых компанией, за $700 в месяц.

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Эти крошечные кабины размером 1,2 метра в высоту и предназначены для одного человека. Внутри каждой кабины находится лишь двуспальный матрас и шторы для создания некоторой приватности. Общие ванные комнаты и общие пространства доступны жильцам, но полноценной кухни и прачечной здесь нет.

Идея подобного жилья пришла от стартапа Brownstone, который запустил этот проект в июне. Согласно Джеймсу Столлуорту, генеральному директору компании, в октябре все 28 кабинок в Сан-Франциско будут заняты. Такие кабинки также предлагаются в других городах Калифорнии, таких как Пало-Альто ($800), Сан-Хосе ($650) и Бейкерсфилде ($500).

Они сдаются на помесячной основе и включают "коммунальные" платежи без дополнительных залогов.Стоит отметить, что основной целевой аудиторией для такого типа жилья являются молодые профессионалы, в частности, айтишники и специалисты по искусственному интеллекту.

Однако владельцы стартапов и предприниматели также находят здесь свое уютное жилье. Эта инициатива Brownstone может стать началом нового тренда в жилье для молодых профессионалов, и компания планирует расширить свои местоположения и переосмыслить маркетинговую стратегию, чтобы привлечь еще больше клиентов и помочь решить проблему дефицита жилья в Сан-Франциско.

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