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Mirakl
BlackBerry продолжает терпеть убытки: выручка упала на 21% во II квартале 2024 года
BlackBerry объявила о сокращении выручки на 21% во втором квартале финансового года 2024 и убытках в размере $42 млн

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Компания BlackBerry, известная своими платформами для встраиваемых устройств и автомобильной отрасли, представила финансовые результаты работы за второй квартал финансового года 2024. В этом периоде, закончившемся 31 августа 2023 года, компания продолжила снижение выручки и отметила убытки.

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Выручка BlackBerry за триместр составила $132 млн, что означает падение на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда выручка составила $168 млн. Убыток компании в этом квартале составил $42 млн или $0,07 на акцию, что ниже, чем годом ранее, когда убытки составили $54 млн или $0,09 на акцию.

Сокращение выручки отразилось на всех ключевых направлениях деятельности компании. Сектор кибербезопасности снизил свою выручку с $111 млн до $79 млн. Решения для Интернета также уменьшили выручку с $51 млн до $49 млн. Лицензионные отчисления и другие статьи доходов принесли компании $4 млн против $6 млн в предыдущем году.

Однако компания подчеркивает ключевые события в этом квартале, такие как партнерство с Mobility in Harmony (MIH), поддерживаемым Foxconn, которое выбрало платформы BlackBerry QNX и BlackBerry IVY для своих электромобилей следующего поколения. Также компания Mitsubishi Electric решила использовать BlackBerry IVY в своей бортовой системе FlexConnect.X.

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Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается BlackBerry, компания продолжает искать возможности для сотрудничества и развития в сфере встраиваемых устройств и автомобильных технологий.

#новости
Источник: servernews.ru
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