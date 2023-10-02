Россиянам рассказали о признаках прослушки в смартфонах

Генеральный директор EdgeЦентра, Михаил Шурыгин, высказал предупреждение относительно признаков прослушки в смартфонах, делая акцент на необычном поведении устройства. В интервью с "Лентой.ру" эксперт поделился советами о том, как определить, что ваш смартфон может быть подвергнут слежке, и каким образом реагировать в такой ситуации.

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Один из знаков прослушки, по мнению Шурыгина, - это внезапные перезагрузки или выключения смартфона без видимых причин. Еще одним признаком может быть резкое падение заряда батареи, даже если устройство не используется.

Третьим тревожным признаком являются непонятные шумы во время разговора по телефону, такие как эхо, шипение и необычные звуки. Также эксперт указал на увеличение использованного интернет-трафика как на еще один индикатор активности шпионского программного обеспечения.

Если пользователь заподозрил, что его смартфон может быть подвергнут слежке, Шурыгин рекомендует обратиться к специалистам для проверки устройства на наличие нежелательного программного обеспечения. Он также советует использовать антивирусное ПО или обновить операционную систему телефона, так как обновления часто включают в себя патчи безопасности.

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В крайнем случае, если подозрения подтвердятся, пользователь может попробовать перезагрузить смартфон до заводских настроек, но следует учитывать, что это приведет к удалению всех данных с устройства. Более того, если есть уверенность, что прослушка действительно имеет место быть, стоит рассмотреть обращение в полицию, так как это может представлять собой преступление.