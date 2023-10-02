В России вступил в силу закон, обязывающий владельцев сайтов с рекомендациями рассказывать пользователям о том, как составляются эти рекомендации

Вступивший в силу закон в России обязывает владельцев веб-сайтов и приложений, которые предоставляют рекомендации пользователям, разъяснять принципы работы этих рекомендаций. Депутат Госдумы Антон Горелкин подчеркнул важность этой новой нормы, которая требует, чтобы владельцы платформ ясно и доступно объясняли, как формируются и работают рекомендации, какие данные собираются и как они обрабатываются.

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Согласно закону, владельцы сайтов и приложений должны предоставить пользователю легкий доступ к правилам и информации о механизме рекомендаций, не скрывать эту информацию в сложных интерфейсах. Рекомендации по работе с рекомендательными технологиями должны быть представлены понятным языком или в виде информационной графики.

Регулирующие органы будут контролировать соблюдение этого требования, и информация о рекомендательных технологиях, вероятно, будет доступна через гиперссылку, ведущую к соответствующим правилам.

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Закон также предусматривает серьёзные меры ответственности для нарушителей, которые не соблюдают обязательства по информированию пользователей о рекомендациях или используют их в незаконных целях. Регулирующий орган, Роскомнадзор, имеет право проверять работу рекомендательных сервисов и, в случае невыполнения закона, блокировать доступ к ресурсу.