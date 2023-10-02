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Mirakl
Опасность в салоне BMW: беспроводная зарядка повреждает NFC-чип в iPhone 15
Беспроводная зарядка BMW может сломать чип Apple Pay на iPhone 15

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Пользователи iPhone 15, причем особенно те, кто владеет автомобилями BMW, столкнулись с необычной проблемой: беспроводное зарядное устройство, установленное в салонах автомобилей этой марки, оказалось способным повредить NFC-чип в их смартфонах. Эта информация появилась благодаря сообщению MacRumors.

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Пока не совсем ясно, что именно является причиной данной проблемы, однако считается, что она может быть связана с мощностью или частотой беспроводной зарядки, используемой BMW. Важно отметить, что Apple уже уведомлена об этой проблеме и, вероятно, работает над поиском решения.

В связи с этой ситуацией эксперты рекомендуют пользователям iPhone 15 воздержаться от беспроводной зарядки в автомобилях BMW до выяснения всех обстоятельств. Тем, кто уже столкнулся с этой проблемой, следует обратиться в сервисный центр для диагностики и, при необходимости, ремонта своих устройств.

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Данная проблема поднимает важный вопрос о взаимодействии между различными устройствами и компаниями на рынке электроники, и её решение может потребовать сотрудничества между Apple и BMW.

#новости
Источник: macrumors.com
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