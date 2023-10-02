реклама
Банк Тинькофф удивил своих клиентов, выпустив обновленное мобильное приложение "Тинькофф Бизнес" в App Store, но вот загвоздка - они представили его под названием "Бизнес Слова". Судя по описанию в магазине приложений Apple, оно кажется обычной игрой для изучения английских слов с использованием интерактивных карточек.
реклама
Однако на сайте банка имеется инструкция, которая объясняет, как переключиться с интерфейса изучения языка на функционал "Тинькофф Бизнес". Этот ход был предпринят после удаления приложений Тинькофф из App Store в марте 2023 года, и на данный момент официальное приложение банка в магазине недоступно.
Таким образом, Тинькофф нашел оригинальный способ вернуть свое приложение для бизнес-клиентов, скрыв его за маской обучающей игры.