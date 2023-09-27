Легендарный разработчик видеоигр Джон Кармак предсказал возможное появление человекоподобного ИИ к 2030 году и привлек известного ученого Ричарда Саттона для работы в его стартапе по AGI, Keen

Джон Кармак, известный своим вкладом в создание культовых игр Doom и Quake, поделился своими размышлениями относительно будущего искусственного интеллекта. Кармак уверен, что к 2030 году мир увидит появление общего искусственного интеллекта (AGI).

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Несмотря на то, что сегодня ученые и инженеры еще не видят конкретного пути к достижению этой цели, Кармак считает, что оставшаяся работа уже не так велика. Он объявил о привлечении Ричарда Саттона, выдающегося ученого в области искусственного интеллекта, к работе в его стартапе по AGI, Keen. Саттон, который был назван Кармаком "отцом-основателем обучения с подкреплением", также выразил оптимизм по поводу возможности создания AGI с использованием современных технологий к 2030 году.

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Интересно отметить, что Сэм Альтман из OpenAI пытался привлечь Кармака, несмотря на его отсутствие опыта в области искусственного интеллекта. Кармак отказался, но его интерес к технологии искусственного интеллекта только усилился.