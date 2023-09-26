Компания Vay наняла первого теле-водителя в США для запуска службы дистанционной доставки электромобилей "от двери до двери"

Спустя четыре месяца после анонса о переносе своей службы доставки электромобилей из Европы в США, компания Vay наняла первого теле-водителя. Это первый шаг к запуску услуги, позволяющей клиентам заказывать электромобили на дому через мобильное приложение Vay. Особенностью службы является то, что теле-водитель доставляет автомобиль к дверям заказчика, управляя им на расстоянии из специализированного центра теледрайва.

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В центре теледрайва водители оснащены рулевым колесом и педалями, соответствующими стандартам автомобильной промышленности, а также мониторами для мониторинга дорожной обстановки. После того как автомобиль прибывает к клиенту, последний самостоятельно доезжает до места назначения. По прибытии автомобиль возвращается под управление теле-водителя, что избавляет клиента от необходимости искать парковку.

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Компания рассчитывает, что стоимость услуг будет сопоставима с тарифами каршеринга, что в перспективе сделает телевождение удобной альтернативой личному владению автомобилем.