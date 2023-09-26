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Производитель игрушек LEGO объявил об отказе от использования переработанного пластика из бутылок в своих конструкторах после предыдущих заявлений о переходе на этот материал. Как сообщает CBS News, компания приняла решение прекратить работу с этим материалом, утверждая, что он не способствует сокращению выбросов углекислого газа.
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В 2021 году LEGO представила свой первый кирпич, изготовленный из пластиковых бутылок, содержащих полиэтилентерефталат (PET). Однако, вопреки ожиданиям, этот подход не оказался достаточно устойчивым. В результате, идея переработки пластиковых бутылок в детали LEGO была отброшена.
Несмотря на это, LEGO продолжает искать способы сделать свои продукты более экологичными. Представители компании сообщили CBS News о своем стремлении к тому, чтобы к 2032 году все детали были изготовлены из устойчивых материалов. В настоящее время компания тестирует и разрабатывает детали из различных альтернативных устойчивых материалов.
LEGO уже имеет опыт создания экологически чистых деталей. В 2018 году компания начала производство деталей из сахарного тростника. Эти усилия подчеркивают стремление бренда к экологической ответственности и непрерывный поиск альтернативных решений для сокращения своего углеродного следа.