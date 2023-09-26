Производитель конструкторов LEGO отказался от идеи использования переработанного пластика из бутылок, заявив, что это не помогает сокращению выбросов CO2

Производитель игрушек LEGO объявил об отказе от использования переработанного пластика из бутылок в своих конструкторах после предыдущих заявлений о переходе на этот материал. Как сообщает CBS News, компания приняла решение прекратить работу с этим материалом, утверждая, что он не способствует сокращению выбросов углекислого газа.

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В 2021 году LEGO представила свой первый кирпич, изготовленный из пластиковых бутылок, содержащих полиэтилентерефталат (PET). Однако, вопреки ожиданиям, этот подход не оказался достаточно устойчивым. В результате, идея переработки пластиковых бутылок в детали LEGO была отброшена.

Несмотря на это, LEGO продолжает искать способы сделать свои продукты более экологичными. Представители компании сообщили CBS News о своем стремлении к тому, чтобы к 2032 году все детали были изготовлены из устойчивых материалов. В настоящее время компания тестирует и разрабатывает детали из различных альтернативных устойчивых материалов.

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LEGO уже имеет опыт создания экологически чистых деталей. В 2018 году компания начала производство деталей из сахарного тростника. Эти усилия подчеркивают стремление бренда к экологической ответственности и непрерывный поиск альтернативных решений для сокращения своего углеродного следа.