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Mirakl
Нью-Йорк тестирует робота-охранника для патрулирования метро
В Нью-Йорке запущена пилотная программа по патрулированию станции метро Times Square с помощью автономного робота Knightscope K5. Робот будет транслировать видео полиции и помогать усилить безопасность на станции

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В Нью-Йорке стартовала двухмесячная пилотная программа, в рамках которой на станции метро Times Square будет патрулировать автономный охранный робот Knightscope K5. Робот имеет вес в 190 кг и рост около 160 см, оснащен четырьмя камерами для трансляции видео в режиме реального времени полицейским службам. С его помощью ожидается усилить безопасность на станции и предоставить дополнительную информацию полиции в случае необходимости.

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Робот сможет передвигаться со скоростью до 4.8 км/ч и обладает 360-градусным обзором, что позволяет ему эффективно осуществлять патрулирование. Также на роботе установлена кнопка для связи с оператором в случае, если пассажирам потребуется помощь.

На первом этапе робот будет работать с полуночи до 6 утра под надзором куратора из полиции Нью-Йорка, который представит его населению. После адаптационного периода робот начнет самостоятельное патрулирование. Стоит отметить, что компания Knightscope уже размещала своих роботов в 10 штатах США, однако ранее случались эпизоды вандализма в отношении роботов.

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уверил горожан в надежности робота и его способности устоять перед попытками опрокинуть его. Город арендует робота за 9 долларов в час, и хотя у робота есть функция распознавания лиц, она будет отключена.

#новости
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