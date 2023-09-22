Компания Valve сообщила о своем решении отложить разработку следующей версии портативной консоли Steam Deck до 2025-2026 годов

Компания Valve не планирует выпускать новую версию своей портативной игровой консоли Steam Deck в ближайшие два года. Пьер-Лу Гриффе, инженер, занимавшийся разработкой первой версии устройства, поделился, что следующее поколение консоли ожидается не ранее 2025-2026 годов. Основная причина задержки заключается в стремлении компании улучшить производительность устройства без ущерба для его автономности.

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Valve активно следит за инновациями в области архитектуры и производственных технологий, чтобы вовремя внедрить значимые улучшения в свои продукты. Гриффе утверждает, что текущий уровень производительности Steam Deck останется стабильным в ближайшие два года, что делает разработку новой версии в этот период нецелесообразной.

Первая версия Steam Deck была представлена в феврале 2022 года и, несмотря на возможность запуска новых игр, столкнулась с проблемами производительности при работе с ресурсоемкими и плохо оптимизированными тайтлами. В сентябре Valve представила обновленный дистрибутив SteamOS 3.5, направленный на улучшение производительности и исправление ошибок.

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Авторы из Verge предполагают, что Valve может следовать примеру Nintendo, выпустив обновленные версии Steam Deck с улучшенными характеристиками дисплея и батареи, как это было с Nintendo Switch.