Телеком-отрасль России активно привлекает начинающих специалистов, предлагая им около половины открытых вакансий.

Телеком-отрасль России активно привлекает начинающих специалистов, предлагая им широкий спектр вакансий. По данным первой половины 2023 года, около 48% из 68 тыс. открытых вакансий в этой сфере подходят для специалистов с минимальным или отсутствующим опытом работы, что свидетельствует о высоком спросе на джунов в телеком-секторе.

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Согласно информации от портала hh.ru и провайдера "Телфин", доля вакансий для начинающих специалистов осталась на уровне 2021 года, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 47%. Это отличает телеком-отрасль от других сфер ИТ, где новичкам традиционно сложнее найти работу из-за отсутствия опыта.

Зарплаты в телекоме также показывают тенденцию к росту, хотя и не слишком быстрому. В среднем за два года зарплаты увеличились на 5 тыс. рублей. Это может быть связано с желанием компаний удерживать сотрудников от перехода к конкурентам или в другие сферы, где зарплаты могут быть выше.

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Еще одним значимым изменением в телеком-отрасли стало увеличение вакансий с возможностью удаленной работы на 42% за год. Сегодня работодатели готовы предложить гибкие условия труда, позволяя сотрудникам работать из дома, кафе или даже с пляжа. Это отражает меняющиеся предпочтения ИТ-специалистов, многие из которых стремятся избегать ежедневных поездок в офис и ценят возможность работать удаленно.