Apple внедрила новую функцию Screen Distance в iOS 17 и iPadOS 17, направленную на предотвращение перенапряжения глаз и снижение риска близорукости у пользователей, особенно у детей

С выходом операционных систем iOS 17 и iPadOS 17, Apple представила новую функцию под названием Screen Distance, цель которой — помочь пользователям избежать перенапряжения глаз и уменьшить вероятность развития близорукости, особенно у молодежи. Эта функция предлагает держать устройства на безопасном расстоянии от глаз, рекомендуемом не менее 30 см.

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Для активации функции Screen Distance пользователи должны перейти в раздел "Настройки" на своем устройстве с Face ID, выбрать “Экранное время”, затем нажать на пункт Расстояние до экрана и следовать инструкциям для включения функции. После активации система будет мониторить расстояние между экраном и лицом пользователя, и в случае, если устройство окажется слишком близко к лицу в течение продолжительного времени, на экране появится всплывающее уведомление с предупреждением.

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Эта мера является частью усилий Apple по поддержанию здоровья пользователей, включая функции, такие как напоминания о движении и управление временем экрана, которые были представлены в предыдущих версиях iOS. С помощью функции Screen Distance компания стремится сделать время, проведенное за экраном, менее вредным для зрения пользователей.