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Одна и та же ошибка в продуктах Apple и Google привела к уязвимости множества приложений

Критические уязвимости "нулевого дня" в продуктах Apple и Google, вызванные одной и той же ошибкой в библиотеке кода libwebp, привели к "огромному слепому пятну" для множества разработчиков приложений.
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Исследования показали, что критические уязвимости "нулевого дня" в продуктах Apple и Google создали "огромное слепое пятно" для многих разработчиков приложений. Ранее Apple сообщала о критической уязвимости в iOS, которая была использована для установки шпионского ПО Pegasus, в то время как Google обнаружила аналогичную уязвимость в браузере Chrome.

Исследователи из компании Rezillion выяснили, что обе эти уязвимости проистекают из одной и той же ошибки в библиотеке кода libwebp, используемой в различных приложениях и фреймворках.

Несмотря на общий корень проблемы, Apple, Google и Citizen Lab присвоили этим уязвимостям разные обозначения CVE, что привело к тому, что множество других приложений, использующих libwebp, остались без необходимых исправлений. Это "слепое пятно" может представлять серьезную угрозу для организаций, полагающихся на сканеры уязвимостей для обеспечения безопасности своих систем.

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Список приложений, подверженных этой уязвимости, включает в себя известные программы, такие как Slack, Visual Studio Code, WebTorrent, Microsoft Teams, GitHub Desktop, 1Password, Discord, Signal и Twitch.

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