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"Яндекс Браузер" представил новую функциональность, позволяющую пользователям смотреть Youtube-трансляции в переводе c пяти языков: английского, немецко, французско, испанского и итальянско.
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Технологические усовершенствования удвоили пропускную способность серверов, обрабатывающих переводы, что значительно расширило возможности для пользователей. Эта функция, находящаяся на стадии открытого тестирования, стала доступной для всех устройств, поддерживающих "Яндекс Браузер", включая компьютеры, смартфоны и планшеты.
В прошлом "Яндекс" предоставлял эту опцию только для ограниченного числа Youtube-каналов. Однако даже в таком ограниченном формате пользователи просмотрели около 20 тысяч часов видео с переводом за год.