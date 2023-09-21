Сотрудники французских магазинов Apple Store объявили о забастовке 22 и 23 сентября в связи с несогласием по зарплатам, что может помешать старту продаж iPhone 15 во Франции.

Появление iPhone 15 на французском рынке под угрозой: сотрудники Apple Store решили выразить свое несогласие с зарплатной политикой компании. На два дня — 22 и 23 сентября, когда поклонники бренда ожидают старта продаж нового гаджета, профсоюзы, представляющие интересы сотрудников, объявили о забастовке.

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Требования работников касаются их заработной платы. Они настаивают на повышении зарплаты на 7%, тогда как руководство Apple предлагает увеличение всего на 4,5%. Всего четыре крупных профсоюза выразили поддержку данной акции.

Таким образом, на момент релиза iPhone 15 может быть нарушена работа всех 12 магазинов Apple Store во Франции или же их деятельность будет ограничена. Это может вызвать определенные трудности для желающих приобрести новинку в первые дни продаж.

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Этот шаг сотрудников ставит под вопрос гладкость и успешность запуска одного из самых ожидаемых продуктов года на французском рынке и подчеркивает важность прослушивания и учета потребностей и требований рабочего персонала.