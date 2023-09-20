Исследователи из MIT создали устройство, которое может производить инсулин прямо в организме, что может стать альтернативой традиционным инъекциям для диабетиков

Исследователи из MIT предложили новый подход к лечению диабета, создав устройство, способное самостоятельно производить инсулин в организме. В ходе экспериментов на грызунах устройство демонстрировало стабильное поддержание уровня сахара в крови на протяжении месяца.

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Принцип работы устройства основан на использовании клеток, способных вырабатывать инсулин. Эти клетки помещаются в специализированный контейнер, который в дальнейшем имплантируется под кожу. Особенность контейнера заключается в его способности защитить клетки от атак иммунной системы, обеспечивая их долгосрочное функционирование.

Однако наиболее интересной особенностью является способность устройства выделять кислород из воды, что обеспечивает жизнедеятельность клеток.

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Исследователи планируют дальнейшие тесты на больших животных и, в перспективе, на людях. Кроме того, потенциал технологии может быть использован для лечения других заболеваний, связанных с необходимостью введения протеинов.