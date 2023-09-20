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Исследователи из MIT предложили новый подход к лечению диабета, создав устройство, способное самостоятельно производить инсулин в организме. В ходе экспериментов на грызунах устройство демонстрировало стабильное поддержание уровня сахара в крови на протяжении месяца.
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Принцип работы устройства основан на использовании клеток, способных вырабатывать инсулин. Эти клетки помещаются в специализированный контейнер, который в дальнейшем имплантируется под кожу. Особенность контейнера заключается в его способности защитить клетки от атак иммунной системы, обеспечивая их долгосрочное функционирование.
Однако наиболее интересной особенностью является способность устройства выделять кислород из воды, что обеспечивает жизнедеятельность клеток.
Исследователи планируют дальнейшие тесты на больших животных и, в перспективе, на людях. Кроме того, потенциал технологии может быть использован для лечения других заболеваний, связанных с необходимостью введения протеинов.