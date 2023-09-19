Пользователи TikTok начали выкладывать пиратские версии фильмов, разбив их на короткие ролики

Платформа TikTok стала неожиданным местом для размещения пиратских версий фильмов. Пользователи начали выкладывать киноновинки, разбив их на ряд коротких видеороликов.

реклама

Так, просмотрев все ролики подряд, можно получить полноценное киноудовольствие. Несмотря на то что такое размещение является нарушением авторских прав, аккаунты с подобным контентом быстро набирают популярность, привлекая сотни тысяч подписчиков.

Интересный момент в том, что владельцы таких аккаунтов, по-видимому, не стремятся монетизировать свою популярность, так как на их страницах отсутствуют спонсорские публикации. Некоторые эксперты считают, что, несмотря на очевидное нарушение, такие публикации могут стимулировать интерес к оригинальным произведениям и даже увеличивать их продажи.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Представители TikTok подчеркнули, что они внимательно следят за соблюдением авторских прав на платформе и удаляют контент, который их нарушает. Однако процесс удаления таких видео остается медленным, что вызывает определенные проблемы.