В новой версии операционной системы iOS 17 от Apple появилась функция, блокирующая и предупреждающая о нежелательных изображениях и видео сексуального характера, приходящих через различные сервисы компании

С 18 сентября 2023 года владельцы устройств Apple получили возможность обновить свои гаджеты до iOS 17, которая включает в себя функцию блокировки нежелательных изображений и видео сексуального характера. Это стало возможным благодаря новому инструменту под названием «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте».

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Данный инструмент использует нейросетевой алгоритм для анализа медиафайлов, приходящих через iMessage, FaceTime и AirDrop. При обнаружении подозрительного контента изображение или видео автоматически размывается, а пользователь получает уведомление о потенциально неприемлемом содержимом.

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Для активации функции достаточно просто зайти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках устройства и выбрать соответствующий пункт. Apple подчеркивает, что весь процесс фильтрации происходит на устройстве, и компания не имеет доступа к обрабатываемым данным.