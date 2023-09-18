Ученые из Ноттингемского университета разработали новый метод лечения глиобластомы, используя наночастицы золота с квантовыми свойствами, который активирует естественные механизмы самоуничтожения раковых клеток.

Специалисты из Ноттингемского университета предложили новый подход к лечению глиобластомы - опасной и агрессивной опухоли мозга, с помощью квантовых механизмов. Главный ингредиент их метода – это наночастицы золота, обладающие уникальными квантовыми свойствами при взаимодействии с электрическим полем.

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Глиобластома, из-за своей агрессивности, остается одним из наиболее сложных для лечения раковых заболеваний. Опухоль глубоко проникает в нейронные клетки, делая оперативное вмешательство практически невозможным. Пациенты, у которых поставлен этот диагноз, часто имеют крайне неблагоприятные прогнозы.

В новом методе исследователи создали био-нано-антенны, покрытые активными молекулами, которые, находясь под влиянием электрического поля, инициируют процессы на уровне молекул, приводя к самоуничтожению раковых клеток. Этот механизм, известный как апоптоз, естественным образом "запрограммирован" в клетках, и его активация может стать ключом к остановке роста опухоли.

Эта научная работа открывает новые горизонты в борьбе с раком, предоставляя потенциальные инновационные решения для лечения опухолей, которые ранее считались практически неизлечимыми.