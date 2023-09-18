Российские промышленные компании столкнулись с проблемой нехватки национальных Wi-Fi контроллеров и ядер для Private LTE, что обсуждалось на IX Федеральном форуме по ИТ в нефтегазовой отрасли

Российские предприятия в сфере промышленной связи испытывают трудности из-за отсутствия национальных Wi-Fi контроллеров и ядер для Private LTE. Эта проблема была освещена на IX Федеральном форуме по ИТ и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли.

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Александр Комлев, технический директор ГК «Сонет», подчеркнул, что многие крупные организации уже справились с основными вопросами импортозамещения, однако некоторые технологические ниши остаются незакрытыми. Рустам Абдрахманов, генеральный директор «Сибур Коннект», выразил опасения относительно текущего состояния проводных решений и надеется на появление альтернатив в ближайшие годы.

Михаил Кулешов, технический директор «Северсталь-инфоком», подчеркнул проблемы с Wi-Fi контроллерами и необходимостью более мощного оборудования для центров обработки данных. Он также призвал отечественных производителей избегать лицензионных ограничений, особенно в области информационной безопасности.

Павел Мартынов из «Газпромнефть ИТО» поделился мнением, что рынок отечественных ядер сети еще не сформирован, и производители переключились с улучшения продукции на массовое производство.

Иван Черкасец из «Протей технологии» рассказал о трудностях в разработке ядра сети Private LTE из-за нехватки специалистов и коммерческих обязательств.