Индустрия мини-компьютеров снова порадовала нас новинкой: Hunsn BM34 – компактное устройство, спроектированное с использованием аппаратной платформы Alder Lake-N и чипа Intel Processor N100 с четырьмя ядрами, достигающими 3,4 ГГц и энергопотреблением всего 6 Вт. Этот мини-компьютер уже доступен для приобретения и обещает впечатляющую функциональность.

Новинка Hunsn BM34 имеет компактные размеры 170 × 125 × 50 мм и вес всего 1 кг, что делает его идеальным выбором для различных приложений. Его конструкция с ребристой верхней поверхностью способствует эффективному рассеиванию тепла, а диапазон рабочих температур от -10 до +60 °C позволяет использовать устройство даже в экстремальных условиях. Питание осуществляется через DC-разъём (12 В / 3 A).

Мини-компьютер поддерживает до 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 в виде одного модуля SO-DIMM и предоставляет коннекторы mSATA и M.2 2280 (NVMe), а также место для накопителя SFF SATA. Для пользователей предлагаются опции с SSD емкостью до 512 Гбайт и HDD на 1 Тбайт.

Hunsn BM34 оснащен адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, а также двухпортовым контроллером 1GbE с разъёмами RJ-45 для надежного подключения к сети. Восьмикратное наличие USB-портов (включая два USB 3.0) обеспечивает широкие возможности для подключения периферийных устройств. Компьютер также оборудован двумя интерфейсами HDMI 2.0 с поддержкой разрешения до 4Kp60, коннектором DisplayPort и стандартными аудиогнёздами на 3,5 мм.

Цена на Hunsn BM34 начинается с $200 за barebone-платформу. Самая мощная конфигурация с 16 Гбайт ОЗУ, SSD на 256 Гбайт, HDD на 1 Тбайт и предустановленной Windows 11 Pro доступна за $317.