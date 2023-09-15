Голландская компания Touchwind представила новую плавучую ветряную турбину с одной лопастью, которая может работать в глубоком море при скорости ветра до 70 м/с

Голландская компания Touchwind представила уникальную плавучую ветряную турбину с одной лопастью. Эта концепция решает ряд проблем, стоявших перед инженерами при создании морских ветряков.

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Наибольшее количество ветровой энергии сконцентрировано над морской поверхностью. Тем не менее, большая часть существующих турбин размещается у побережья из-за сложностей, связанных с установкой и обслуживанием оборудования в глубоком море.

Новый подход Touchwind может изменить этот паттерн. Их однолопастная турбина обойдется дешевле по производству на 30% по сравнению с традиционными трехлопастными. К тому же, новая система способна работать при скорости ветра до 70 м/с без риска поломки, что обеспечивает более высокую производительность и меньше простоев.

Особенность дизайна в том, что лопасть, присоединенная к мачте, может изменять свое положение в зависимости от силы ветра, обеспечивая стабильную работу и минимизируя нагрузку на структуру.Теперь, с поддержкой инвестиций от японской судоходной компании Mitsui O.S.K. Lines, Touchwind активно тестирует свои прототипы с целью их дальнейшего внедрения в ветроэнергетическую отрасль.



