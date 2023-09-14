Телескоп 'Джеймс Уэбб' не решает головоломку 'Напряженности Хаббла': ученые остаются в тупике в изучении скорости расширения Вселенной

В мире астрономии продолжается загадка, известная как "напряженность Хаббла". Эта загадка заключается в том, что ученые не могут точно определить значение постоянной Хаббла, которая описывает скорость расширения Вселенной и разлета объектов, которые мы видим. Несмотря на множество подходов и измерений, ученые до сих пор сталкиваются с разногласиями в полученных результатах.

реклама

Два основных способа измерения этой постоянной приводят к различным значениям: первый метод, основанный на анализе реликтового излучения Вселенной, показывает скорость около 67 км/с на мегапарсек, в то время как второй метод, основанный на измерении расстояний до объектов с известной светимостью, указывает на скорость около 73 (км/с)/Мпк.

Несмотря на неоднократные измерения и попытки объяснить разницу в результатах, проблема "напряженности Хаббла" остается актуальной. Одной из гипотез является то, что более точные данные, полученные с помощью телескопа "Хаббл", могли вызвать это разногласие. Телескоп "Хаббл" более точен, чем земные телескопы, но все равно подвержен внешним помехам.

С надеждой на разрешение этой загадки ученые обратились к телескопу "Джеймс Уэбб", который работает в инфракрасном диапазоне и не подвержен влиянию космической пыли. Однако даже результаты "Уэбба" не смогли пролить свет на эту проблему: значение постоянной Хаббла осталось равным 73 (км/с)/Мпк.

Таким образом, загадка "напряженности Хаббла" остается не разгаданной, и ученые продолжают искать ответы на вопросы о скорости расширения Вселенной.