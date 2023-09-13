Электронная книга ONYX BOOX Magellan 5 теперь доступна в России

Поклонники чтения получили новый инструмент для погружения в литературные миры. ONYX BOOX Magellan 5, новинка на российском рынке электронных книг, обещает комфорт и функциональность.

реклама

Основное преимущество Magellan 5 – его 6-дюймовый экран на E-Ink технологии с разрешением 1072x1448 пикселей. Этот экран адаптирован для длительного чтения: он меняет цвет подсветки в зависимости от времени суток и условий освещения. Для ночного чтения экран становится приятным теплым желтым, а днем - молочно-белым.

Читалка работает на четырехъядерном процессоре Qualcomm и оснащена операционной системой Android 11, что открывает доступ к Google Play и сторонним приложениям. 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, расширяемой через microSD, позволяют хранить огромную библиотеку.

Дополнительно стоит отметить встроенный аудиоплеер, который пригодится любителям аудиокниг и музыки. Ну и, конечно же, разнообразные настройки текста для индивидуального комфорта чтения.

Ценник новинки – 20 490 рублей. Если вы искали функциональное и комфортное устройство для чтения, ONYX BOOX Magellan 5 может стать отличным выбором.