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Ubisoft представляет свою новую игру Assassin’s Creed Mirage, которая, судя по первым отзывам, возвращает игроков к атмосфере ранних выпусков популярной серии.
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Журналисты и блогеры, проведя несколько часов в игре, отметили, что дух первых эпизодов сохранен, несмотря на присутствие элементов геймплея из последних частей - Assassin’s Creed Odyssey и Valhalla.
Основные изменения и добавления в Mirage:
- Вернулась система известности: теперь ассасина могут распознать в толпе.
- Миссии стали более гибкими. Теперь у игроков нет подсказок, и для выполнения задачи существует множество подходов.
Тем не менее, некоторые нововведения вызвали неоднозначную реакцию у фанатов. В частности, возможность главного героя Басима телепортироваться и убивать на расстоянии напомнила многим механику из Middle-Earth: Shadow of Mordor.
Некоторые пытаются объяснить это особенностями "Анимуса", предполагая, что программа не успевает за действиями персонажа.
Assassin’s Creed Mirage ожидается 5 октября на PC, PlayStation и Xbox.