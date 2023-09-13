Ubisoft представляет Assassin’s Creed Mirage, сочетающую элементы классики и нововведения. Журналисты и фанаты делятся первыми впечатлениями

Ubisoft представляет свою новую игру Assassin’s Creed Mirage, которая, судя по первым отзывам, возвращает игроков к атмосфере ранних выпусков популярной серии.

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Журналисты и блогеры, проведя несколько часов в игре, отметили, что дух первых эпизодов сохранен, несмотря на присутствие элементов геймплея из последних частей - Assassin’s Creed Odyssey и Valhalla.





Основные изменения и добавления в Mirage:

Вернулась система известности: теперь ассасина могут распознать в толпе.

Миссии стали более гибкими. Теперь у игроков нет подсказок, и для выполнения задачи существует множество подходов.

Тем не менее, некоторые нововведения вызвали неоднозначную реакцию у фанатов. В частности, возможность главного героя Басима телепортироваться и убивать на расстоянии напомнила многим механику из Middle-Earth: Shadow of Mordor.

Некоторые пытаются объяснить это особенностями "Анимуса", предполагая, что программа не успевает за действиями персонажа.

Assassin’s Creed Mirage ожидается 5 октября на PC, PlayStation и Xbox.