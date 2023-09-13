Стартап Enfabrica привлек $125 млн для разработки продвинутой платформы масштабирования ИИ

Стартап Enfabrica, специализирующийся на создании инфраструктурных решений для ИИ, привлёк $125 млн в рамках раунда финансирования Series B. Раунд был организован Atreides Management и включал в себя такие компании, как NVIDIA, Sutter Hill Ventures и Valor Equity Partners.

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Основанная в 2020 году, компания Enfabrica вышла на рынок в 2023 году, активно используя текущий бум в сфере искусственного интеллекта. Стартап разработал уникальную платформу Accelerated Compute Fabric (ACF) на базе ASIC.

Эта технология предоставляет решение для критических проблем ввода-вывода и масштабирования памяти, возникающих из-за растущего размера ИИ-моделей. С помощью CXL-платформы ACF, заказчики могут напрямую соединять различные устройства, такие как GPU, CPU и SSD.

Благодаря этой платформе, заказчики могут значительно снизить свои расходы: до 50% при работе с большими языковыми моделями и до 75% при использовании рекомендательных систем на основе машинного обучения.

Помимо экономических преимуществ, Enfabrica обещает улучшенные показатели производительности: двукратное увеличение эффективности на доллар, десятикратный рост пропускной способности и четырёхкратное улучшение отношения производительности к потребляемой энергии.