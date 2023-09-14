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Rimini Street предлагает альтернативу переходу на облачные решения SAP
Rimini Street, известный поставщик сторонней поддержки для корпоративных программных решений, представил альтернативу стандартному переходу на облачные решения SAP.

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В ответ на активные попытки компании SAP стимулировать своих клиентов к переходу на облачные версии своего ERP-продукта, компания Rimini Street предложила решение, которое позволит компаниям сохранить и даже оптимизировать свои текущие локальные развертывания. Этот ход оценен многими клиентами как шаг, позволяющий отложить или даже избежать дорогостоящего и сложного перехода на новую платформу SAP S/4HANA Cloud.

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Служа сторонним провайдером поддержки программного обеспечения и управляемых услуг для продукции SAP и Oracle, Rimini Street обещает своим клиентам более эффективную и менее затратную техническую поддержку. В то время как отношение SAP к действиям Rimini Street остается достаточно нейтральным, с Oracle компания ведет долгие судебные разбирательства.

Основное давление на клиентов исходит из планов SAP по прекращению поддержки ECC (ERP Central Component) 6.0 для локальных компонентов в 2027 году. После этого компании, использующие устаревшие версии ПО, столкнутся с выбором между отсутствием технической поддержки или переходом на новую облачную платформу. SAP, стремясь облегчить этот переход, предлагает специальные программы и инцентивы, такие как RISE with SAP и недавно представленный пакет для среднего бизнеса — GROW with SAP.

Однако, учитывая последние корректировки в политике SAP, которые предусматривают увеличение стоимости поддержки локальных решений, выбор Rimini Street может стать привлекательным для многих компаний, ищущих экономически выгодные и технически эффективные решения.

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