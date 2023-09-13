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Во II квартале 2023 года мировой рынок устройств информационной безопасности вырос до $4,2 млрд
Это на 7,6% больше, чем в прошлом году.

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Согласно недавнему исследованию от IDC (International Data Corporation), специализирующегося на мировых рыночных исследованиях, второй квартал 2023 года принес значительный рост в отрасли устройств информационной безопасности. Суммарные продажи составили поразительные $4,2 млрд, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Для сравнения, во II квартале 2022 года продажи составляли $3,9 млрд.

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Такой рост, наряду с улучшением глобальных цепочек поставок, также продвигается потребностью корпораций в повышении уровня безопасности своих IT-структур. Отметим, что объем продаж систем UTM (Unified Threat Management) и брандмауэров вырос на 9,7%, в то время как средства обнаружения и предотвращения вторжений (IPS) показали рост в 2,3%.

С точки зрения региональной динамики, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) впечатлил увеличением выручки на 11,8%. Тем временем, США и Канада с Латинской Америкой показали рост на 8,6% и свыше 20% соответственно.

Но кто же в данный момент держит пальму первенства в этой быстро развивающейся отрасли? Fortinet возглавляет рынок с долей в 21,3%, следуя за ними Palo Alto Networks с 21,0%. Cisco, всемирно известный игрок в этой сфере, занимает третье место с долей рынка в 12,7%. Также стоит отметить успешное выступление компаний Check Point и Huawei, занимающих, соответственно, 7,5% и 3,4% рынка.

Подобные данные не только подчеркивают важность информационной безопасности в современном мире, но и демонстрируют, что корпорации готовы инвестировать в надежные решения для защиты своих активов и данных.

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