«ВымпелКом» становится основным акционером CDNVideo

В эпоху цифровой трансформации и растущего потребления контента, «ВымпелКом», один из ведущих телекоммуникационных операторов России, решил сделать стратегический шаг. Оператор купил 95% акций CDNVideo - компании, специализирующейся на сети доставки контента. В 2022 году CDNVideo показала впечатляющие финансовые результаты: доход составил 501,4 млн рублей, а чистая прибыль - 21,3 млн рублей.

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Интересный момент этой сделки заключается в том, как «ВымпелКом» распределил свои покупки. Основная часть акций, 88%, была куплена у компании из Гонконга - Hong Kong Wangsu Science & Technology Company Limited. Этот гигант технологической индустрии давно является ключевым игроком на мировом рынке. Еще 5% акций перешли к оператору от гендиректора CDNVideo, Ярослава Городецкого, человека, стоявшего у истоков компании. Оставшиеся 2% были куплены у Сергея Ивленкова, другого основателя. После этой сделки Городецкий сохранил за собой 5% акций, сохраняя интерес к дальнейшему развитию компании.

Оценка сделки, согласно первоначальной информации от ComNews, ориентировочно составила 920,48 млн рублей. Но Hong Kong Wangsu подчеркнула, что финальные цифры могут измениться после детального аудита финансовых отчетов CDNVideo.

С момента основания в 2010 году Ярославом Городецким и Сергеем Ивленковым, CDNVideo стала одним из главных игроков на рынке доставки контента. Её сеть охватывает не только Россию, но и многие страны мира - от США до Сингапура. Продажа 70% компании китайскому Hong Kong Wangsu в 2017 году лишь усилила её позиции.

Аналитическое агентство «Рустелеком» отмечает, что российский рынок CDN в 2022 году был оценен в 2,5 млрд рублей. И хотя Ngenix держит пальму первенства, CDNVideo с уверенностью занимает второе место, оставляя за собой таких гигантов, как «МегаФон».