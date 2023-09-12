Sony запустила программу, в рамках которой она принимает устаревших робособак ERS-100 Aibo и передаёт их в различные учреждения для оказания эмоциональной поддержки.

Sony Japan запустила интересную программу, предназначенную для роботов-собак Aibo ERS-1000. Они начнут принимать устаревших робособак от владельцев, которые отменили свою подписку на Aibo Cloud. После приема роботов, Sony планирует провести их тестирование и, при необходимости, ремонт, чтобы гарантировать их надежную работу.

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Затем устаревшие робособаки будут направлены в различные учреждения, такие как медицинские центры, дома престарелых и другие организации, которые могут использовать их для предоставления эмоциональной поддержки пациентам и постояльцам. Это может быть особенно полезным для людей, нуждающихся в компаньонах, которые способны распознавать голоса и лица, а также реагировать на них.

Следует отметить, что робособаки Aibo ERS-1000 быстро завоевали популярность в Японии и других странах благодаря своей способности обеспечивать эмоциональную поддержку и компаньонство. Программа Sony по приему устаревших роботов и их передаче в учреждения может помочь снизить объем электронных отходов и максимально использовать эти роботы для облегчения жизни людей.