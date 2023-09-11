Страны G20 договорились о создании системы CARF для автоматического обмена информацией о криптовалютных транзакциях с целью противодействия уклонению от налогов

Члены "Большой двадцатки" (G20), объединяющие крупнейшие экономики мира, решили ужесточить контроль над криптовалютами. Согласно новому соглашению, к 2027 году будет запущена система CARF (Схема передачи отчётов о криптоактивах), которая позволит автоматически обмениваться данными о транзакциях в криптовалютах между странами G20.

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Главная цель этой инициативы - обеспечить прозрачность и предотвращение уклонения от уплаты налогов. Проблема уклонения от налогов в криптовалютной сфере стала особенно актуальной с ростом популярности цифровых валют.

CARF будет мониторить и фиксировать транзакции, осуществленные не только на крупных криптобиржах, но и на платформах, не имеющих официальной регистрации, а также у провайдеров услуг по хранению цифровых активов. Это значит, что те, кто использует криптовалюты для финансовых операций, будут находиться под пристальным вниманием государств.

Такие крупные экономики, как Россия, Китай, США и Турция, включены в этот список и будут активно участвовать в системе обмена данными. С учетом того, что страны G20 обеспечивают 85% мирового ВВП и насчитывают 66% населения планеты, внедрение CARF окажет серьезное воздействие на глобальную криптоиндустрию, устанавливая новые стандарты прозрачности и безопасности.