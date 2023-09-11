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Apple представит инновационный магнитный повербанк с USB-C на осенней презентации
Apple готовится представить обновлённый магнитный повербанк MagSafe Duo с функцией "складывания" и поддержкой USB-C.

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В мире аксессуаров для смартфонов грядут большие перемены. Источники утверждают, что Apple собирается переосмыслить свою линейку аксессуаров. Помимо перехода ко всемирно узнаваемому стандарту USB-C, что сделает процесс зарядки и передачи данных более универсальным, компания готовит что-то совершенно новое для своих поклонников.

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Магнитное зарядное устройство MagSafe Duo, которое уже завоевало популярность среди пользователей Apple, получит свою обновленную версию. Согласно инсайдерской информации от Марка Гурмана из Bloomberg, новое устройство будет оснащено функцией "складывания".

Это позволит пользователям объединять несколько таких устройств для одновременной зарядки многих гаджетов, что будет крайне полезно для активных пользователей, у которых в арсенале не одно устройство.

Этот инновационный подход может увидеть свет уже завтра на осенней презентации компании. Наряду с этим ожидается презентация iPhone 15 и, возможно, других продуктов, которые станут настоящим сюрпризом для фанатов бренда.

Стоит отметить, что такие изменения в линейке аксессуаров являются логическим продолжением стратегии Apple по созданию единого экосистемного пространства, где каждое устройство взаимодействует с другими максимально эффективно.

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