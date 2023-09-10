Крупнейший в мире криптовалютный маркетплейс Binance объявил о завершении поддержки сети Polygon для своей NFT-платформы

Ведущий криптовалютный портал Binance внёс изменения в список поддерживаемых сетей для своего раздела с невзаимозаменяемыми токенами (NFT). С 26 сентября Binance прекращает взаимодействие с блокчейн-сетью Polygon.

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Это означает, что любители искусства в цифровом формате больше не смогут покупать или выставлять свои NFT, созданные на платформе Polygon, на сайте Binance. Текущие предложения будут деактивированы.

Держателям NFT на базе Polygon рекомендовано перевести свои цифровые активы на другую платформу до конца 2024 года. Также интересный момент: Binance завершает программу удержания NFT для проекта The Sandbox в рамках сотрудничества с Polygon.

Эта программа позволяла участникам получать дополнительные бонусы за удержание их NFT."Мы всегда стремимся к оптимизации и модернизации наших услуг", - комментируют в Binance.

Стоит отметить, что коллекция The Sandbox была одной из самых популярных в NFT-разделе Binance на Polygon, с стартовой стоимостью токена около $494. После этого изменения Binance будет ориентироваться на трех ключевых блокчейнах: BNB Chain, Ethereum и Bitcoin.



