Starfield, новинка от Bethesda, зашкаливает по популярности. За два дня после релиза игру опробовали более 6 миллионов человек, устанавливая рекорд для компании.

В мире гейминга произошло событие, о котором будут говорить долго. Игра Starfield, новый проект издательства Bethesda, создала настоящий фурор в сообществе геймеров, собрав более 6 миллионов игроков всего за два дня после официального релиза. Это стало по-настоящему историческим моментом для компании.

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Ролевая игра с элементами экшена, доступная на платформах Xbox Series S/X и PC, представляет собой захватывающую космическую сагу, которая мгновенно завоевала сердца игроков по всему миру. Представители Bethesda гордо отмечают, что такой старт можно считать феноменальным и без преувеличения назвать его крупнейшим в истории компании.

Starfield без сомнения установила новый стандарт в индустрии, и игроки со всего мира с нетерпением ожидают, что принесет им это космическое приключение дальше.