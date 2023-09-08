На осенней презентации Apple ожидаются значительные обновления в iPhone 15 Pro серии

Сегодня, 8 сентября, известный журналист Марк Гурман поделился ожиданиями от осенней презентации Apple и раскрыл несколько новых функций iPhone 15 серии. Согласно его информации, iPhone 15 Pro будет отличаться от текущих моделей с корпусом из нержавеющей стали - он станет более прочным и при этом станет легче на 10%. Количество отпечатков пальцев на корпусе также будет уменьшено, а края металлической рамки, соединяющей переднюю и заднюю стеклянные панели, станут более гладкими. Кроме того, уменьшение рамки на треть позволит увеличить размер экранов обоих Pro-моделей.

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Согласно информации Гурмана, новая серия iPhone 15 Pro будет оснащена биофизическим чипом A17, который не только улучшит производительность, но и продлит срок службы батареи устройства. Ожидается, что объем оперативной памяти (RAM) увеличится по сравнению с 6 ГБ, предоставляемыми прошлыми Pro-моделями.

Новый "кнопка действий" заменит знакомый переключатель бесшумного режима и предоставит пользователю возможность настраивать различные функции, включая перевод в беззвучный режим, активацию режима фокусировки, включение фонарика, запуск камеры, начало записи, активацию Siri, увеличение изображения и настройки доступности.

Что касается камеры, Гурман утверждает, что телефото и широкоугольные камеры iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат значительное улучшение, впервые превысив 12 миллионов пикселей. Важно отметить, что iPhone 15 Pro Max сохранит свое имя без добавления "Ultra", вопреки некоторым ранее появившимся слухам.

Семейство iPhone 15 также получит новый чип "U2", первое обновление с 2019 года, когда был представлен чип U1 в iPhone 11 Pro. Этот новый чип повысит точность функции определения местоположения, что улучшит работу приложения "Найти мой iPhone" и появится во всех будущих продуктах Apple. Кроме того, серия iPhone 15 будет поддерживать более быструю беспроводную зарядку и более простой ремонт.

Эти новости предоставляют важные сведения о предстоящей серии iPhone 15 и ее возможностях.