Компания Huawei планирует выпустить официальную версию операционной системы HarmonyOS для персональных компьютеров в 2024 году. Это может создать конкуренцию не только мобильной ОС Android, но и Windows от Microsoft

Китайская компания Huawei продолжает расширять горизонты своей операционной системы HarmonyOS, и теперь появились информации о том, что она может стать потенциальной альтернативой для операционной системы Windows на персональных компьютерах.

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По сообщению Павла Михайлова, ведущего аналитика в сфере технологий, на бета-версии операционной системы HarmonyOS 3.2 Beta 3 был успешно установлен на ноутбук, и это вызвало интерес у пользователей, задавшихся вопросом о том, появится ли официальная версия HarmonyOS для ПК.

В ответ на этот вопрос, бывший руководитель Huawei Ван Чэнлу (Wang Chenglu) подтвердил на платформе Weibo, что такая версия действительно в планах. Таким образом, Huawei активно развивает свою операционную систему и стремится войти на рынок ПК, дав конкуренцию не только мобильной ОС Android от Google, но и операционной системе Windows от Microsoft.

Помимо этой новости, следует отметить, что в августе этого года Huawei выпустила бета-версию HarmonyOS 4.0, которая принесла с собой существенные изменения в дизайне и добавила множество новых функций. Это свидетельствует о стремлении компании сделать свою операционную систему более совершенной и конкурентоспособной на рынке.

Если HarmonyOS действительно будет успешно запущена на персональных компьютерах, это может повлечь за собой интерес со стороны пользователей, искащих альтернативы уже существующим операционным системам. Борьба за пользователей между HarmonyOS и Windows может привести к новым инновациям и улучшениям в обеих операционных системах.

Ожидается, что первая официальная версия HarmonyOS для ПК может быть выпущена в 2024 году, и это может представлять интерес для тех, кто ищет разнообразие и новые возможности на рынке операционных систем.