В мире криптовалют происходит увеличение внебиржевых торгов биткоинами, что указывает на активизацию крупных инвесторов

В мире криптовалют происходят интересные события, связанные с активностью крупных инвесторов и индикаторами рынка. Отчеты от CryptoQuant показывают, что объем внебиржевых торгов биткоинами и альткоинами растет, что может свидетельствовать о вовлечении крупных игроков, известных как "киты".

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Очевидно, что в последнее время было заметное уменьшение объемов биткоинов и альткоинов на биржах. Это происходит потому, что трейдеры и инвесторы переходят на внебиржевые платформы (OTC), где проводятся крупные сделки, чаще всего институционального характера.

Индекс SOPR (Spent Output Profit Ratio) также дает интересные сигналы. Снижение индекса до значения 0,97 свидетельствует о ситуации, когда биткоин продается с убытками, и это может указывать на близкое достижение минимального уровня актива. Это является сигналом капитуляции спекулянтов и возможному перелому на рынке.

Анализ экспертов и аналитиков оценивается по-разному. Некоторые предполагают, что подобная ситуация была уже в прошлом, в ноябре 2022 года, и что рынок может достичь дна или уже достиг его. Однако, есть и другие мнения, например, криптовалютный аналитик Уилл Клементе предполагает, что биткоин может опуститься до уровня начала 2020 года.

Ситуация на рынке криптовалют остается интересной и неоднозначной, и мнения экспертов расходятся. Растущая внебиржевая активность и изменение индекса SOPR создают основу для обсуждений и предположений о будущем движении BTC.